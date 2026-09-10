На Сахалине при укладке труб на месторождении погиб рабочий

На Сахалине при укладке труб погиб рабочий. Следственный комитет проводит проверку.

ЧП произошло на территории Киринского месторождения в Ногликском районе. Во время укладки труб 42-летний мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

По факту гибели рабочего проводится процессуальная проверка по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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