Авария на подстанции оставила без воды более 650 тысяч жителей Приморья

Более 650 тысяч жителей Приморского края остались без холодной воды после аварии на электроподстанции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. Кроме того, в городе Артем и частично во Владивостоке отключили горячее водоснабжение.

По уточненным данным ведомства, без водоснабжения остаются 3660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домов, в которых проживают более 650 тыс. человек. Также под отключение попали 224 социально-значимых объекта.

В региональном управлении МЧС контролируют ход восстановительных работ.

Авария на подстанции 110 кВ «Штыково» в Шкотовском округе произошла сегодня рано утром, на объекте повреждено оборудование. В результате без электроснабжения остались часть потребителей Артемовского городского округа и Надеждинского района, а также объекты водоснабжения, обеспечивающие часть Владивостока, Артема и Надеждинского района, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

Из-за обесточивания насосных станций холодная вода будет отсутствовать ориентировочно до 18:00, сообщила пресс-служба «Приморского водоканала».

Власти Владивостока в связи с прекращением подачи воды выпустили рекомендацию школам сократить уроки, а вторую смену перевести в дистанционный формат. Родителей просят забрать детей из дошкольных учреждений пораньше.

В настоящее время без света в поселке Штыково остаются 14 многоквартирных и 144 частных дома с населением более 1 тыс. человек. В поселке Смоляниново подача электричества уже восстановлена. На подстанции «Штыково» продолжаются ремонтные работы. В ликвидации аварии задействованы 18 специалистов. В Штыково запущена дизель-генераторная установка, от которой запитана школа. В поселок доставляют еще две аналогичные установки.

Из-за отсутствия холодного водоснабжения от горячей воды отключили жителей города Артем и части Владивостока, сообщила Дальневосточная генерирующая компания (ДГК). Там пояснили, что технологический процесс устроен таким образом, что для подготовки горячей воды требуется холодная, подача которой в данный момент ограничена.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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