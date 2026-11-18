В Хабаровском крае задержаны агенты Киева, готовившие диверсии на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Хабаровском крае пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1996 и 2005 г.р., причастных к государственной измене», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, один из фигурантов установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины. «В марте текущего года он через службу доставки получил от куратора пульт дистанционного управления дроном и, используя персональный компьютер, прошел обучение по управлению беспилотным летательным аппаратом для последующего совершения разведывательно-диверсионных акций на объектах промышленного комплекса и иной критической инфраструктуры Хабаровского края», – сообщили в ЦОС.

Кроме того, мужчина собирал сведения о военнослужащих Хабаровского края и привлек к этому своего родственника, у которого на работе был доступ к соответствующей информации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене. Фигуранты заключены под стражу.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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