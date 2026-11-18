В Благовещенске пенсионерка стала жертвой мошенников, которые убедили ее передать деньги, полученные за погибшего сына. Об этом сообщает канал «112».

С женщиной в начале ноября связался «сотрудник военкомата». Он назвал паспортные данные и возраст, поэтому женщина поверила, что ей положены участок земли, награда и выплата за погибшего сына.

Позже к разговору подключились аферисты, представлявшиеся сотрудниками «Госуслуг» и правоохранительных органов. Они убедили женщину, что в банке работает мошенник, а чтобы его вычислить необходимо снять деньги и передать «на экспертизу отпечатков пальцев».

Пенсионерка отдала курьеру 1,9 млн рублей, после чего с ней перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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