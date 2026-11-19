На Камчатке произошла вспышка кишечной инфекции среди школьников. По предварительным данным, пострадали 28 детей.

К медикам обратились учащиеся школы №3 Петропавловска-Камчатского. С признаками острой кишечной инфекции поступили 28 учеников и четыре сотрудника образовательного учреждения.

«Госпитализация заболевшим не потребовалась, им оказана амбулаторная помощь», – сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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