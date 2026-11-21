В Хабаровске трое детей и 7 взрослых попали в больницу после отравления хлором в бассейне

Посетители бассейна отравились парами хлора в Хабаровске. Инцидент произошел в бассейне «Дельфин». Из-за утечки хлора пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщили в региональном минздраве. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

По информации регионального управления СК РФ, 21 ноября в дневное время в бассейне «Дельфин» вышла из строя подстанция подачи хлора, в результате чего пострадали находившиеся в воде люди. Им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В пресс-службе регионального прокуратуры уточнили, что в бассейне произошла утечка хлора. Надзорное ведомство проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

В Минздраве Хабаровского края сообщили о 10 пострадавших, среди них – трое детей. Все пострадавшие госпитализированы. Один взрослый помещен в реанимацию в состоянии средней тяжести, шестеро находятся в отделении токсикологии, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Хабаровск, Наталья Петрова

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