NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Финансы

■■■■■■■■■

Публикации за 16.02.17

ЦБ отобрал лицензию у петербургского банка
Фото: bm-online.ru

ЦБ отобрал лицензию у петербургского банка

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Северо-Западного 1 Альянс Банка», сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией банковского законодательства и игнорированием требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала).

Как отмечает ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств финансовой организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2017 года банк занимал 547 место в банковской системе страны.

Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов, и поэтому всем вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 2 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 16.02.17

Минстрой и АИЖК готовят налоговые вычеты для арендаторов жилья. Эксперты одобряют инициативу. / Краснодарская компания пыталась монополизировать поставки щебня для Крымской ЖД. / Слово Кремля имеет значение: биржевой курс евро превысил отметку 61 рубль.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter