ЦБ отобрал лицензию у петербургского банка

Публикации за 16.02.17

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Северо-Западного 1 Альянс Банка», сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией банковского законодательства и игнорированием требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала).

Как отмечает ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств финансовой организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2017 года банк занимал 547 место в банковской системе страны.

Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов, и поэтому всем вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 2 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, Наталья Аникина

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