В Самаре арестовали создателей финансовой пирамиды для глухонемых

В Самаре задержаны подозреваемые в создании финансовой пирамиды. Мошенники обманным путем выманили 50 млн рублей у своих жертв, большая часть которых были глухонемыми.

Двое мужчин и женщина создали в интернете группу, где сообщали о возможности вложить деньги под 20-30% в месяц. Доверчивые граждане перечисляли средства на счета мошенников, а те их тратили по своему усмотрению, сообщает телеканал «360» со слов официального представителя МВД Ирины Волк.

По данным полиции, в период с 2012 года по 2014 год преступники выманили 50 млн рублей у 530 человек, более половины из которых составляли глухонемые.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Одного из подозреваемых было решено арестовать, так как он пытался скрыться от правосудия за рубежом. Двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 04.07.17

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