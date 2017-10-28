Forbes назвал богатейших людей планеты

Forbes составил рейтинг богатейших людей планеты. Лидерство сохранил миллиардер Джефф Безос, основавший и возглавляющий онлайн-ритейлер Amazon. Его состояние оценивается в 93,1 млрд долларов.

На втором месте основатель Microsoft Билл Гейтс – без малого 90 млрд долларов.

Третью строчку занимает инвестор Уоррен Баффет, обладающий 80,6 млрд, за ним следует основатель бренда Zara Амансио Ортега (77,9 млрд). И замыкает пятерку самых состоятельных людей мира основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг (73,8 млрд).

Напомним, пятерка богатейших семей России по версии Forbes выглядит следующим образом:

на первом месте Гуцериевые, состояние которых оценивается почти в 10 млрд долларов; на втором – Ротенберги (4,2 млрд); на третьем – председатели совета директоров Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы (2,7 млрд); сыновья экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева на четвертом месте (2,22 млрд); братья Магомедовы – на пятом (1,75 млрд).

По оценке Forbes совокупное состояние десяти богатейших семей России увеличилось за последний год на 8% и достигло 27 млрд долларов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.10.17

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