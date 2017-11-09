Снижение зарплат алтайских учителей оправдали техническими ошибками

Учителя школ нескольких районов Республики Алтай пожаловались на снижение заработной платы. В правительстве заявили, что деньги, предназначенные на оплату труда преподавателей, выделены. Оказалось, что чиновники на местах допустили несколько технических ошибок, из-за которых зарплаты педагогов упали.

Жалобу на снижение оплаты труда учителя Турочакского, Онгудайского и Усть-Коксинского района направили главе республики Александру Бердникову. Как отметили в правительстве, «субвенции из республиканского бюджета на осуществление реализации прав на общее образование, в том числе на заработную плату учителям, доводятся своевременно и в полном объеме».

«Фонд заработной платы не уменьшился ни на рубль, из республиканского бюджета все средства доводятся в полном объеме и в срок. Но на местах сложилась путаница. Нужно разбираться, сделать все справедливо, обязательно провести разъяснительную работу», – прокомментировал Бердников.

Разобраться в ситуации поручили региональному Министерству образования и науки. Выяснилось, что снижение заработной платы у некоторых педагогических работников произошло из-за ошибок, в том числе технических, и отсутствия контроля над расходованием средств на уровне муниципалитетов.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 09.11.17

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