ЦБ отобрал лицензию у московского банка-«прачечной»

Центробанк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «Регионфинансбанк», сообщается на сайте регулятора. Финансовая организация по величине активов занимала 480 место в отечественной банковской системе и не являлась участником системы страхования вкладов.

В ЦБ отметили, что бизнес банка был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, вопреки введенному регулятором запрету. Помимо этого, кредитная организация уличена в многочисленных нарушениях требований законодательства в области противодействия легализации преступных доходов.

В банк назначена временная организация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.17

Биржевой курс доллара опустился ниже 60 рублей. Но это ненадолго, – предупреждают аналитики. / Кудрин: у России не осталось денег на содержание пенсионеров. / Центробанк призвал россиян не платить больше за новые банкноты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»