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Пятница, 17 ноября 2017, 11:15 мск

Финансы

ЦБ отобрал лицензию у московского банка-«прачечной»

ЦБ отобрал лицензию у московского банка-«прачечной»

Центробанк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «Регионфинансбанк», сообщается на сайте регулятора. Финансовая организация по величине активов занимала 480 место в отечественной банковской системе и не являлась участником системы страхования вкладов.

В ЦБ отметили, что бизнес банка был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, вопреки введенному регулятором запрету. Помимо этого, кредитная организация уличена в многочисленных нарушениях требований законодательства в области противодействия легализации преступных доходов.

В банк назначена временная организация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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