Биткоин установил новый рекорд и обрушился на 15%

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин, ранее установившая абсолютный рекорд стоимости, резко подешевела. Примечательно, что курс большинства цифровых денег значительно просел.

По данным портала CoinMarketCup, биткоин стоит 17 189 долларов, тогда как наибольшая его стоимость была зафиксирована всего пару дней назад – 20089 долларов. Таким образом, курс криптовалюты обрушился на 15%. Из первой пятерки виртуальных денег четыре валюты подешевели. В то же время Bitcoin Cash, который по капитализации занимает третью строчку, прибавил около 50% стоимости.

Большинство цифровых валют также подешевели после того, как денежно-кредитное управление Сингапура выпустило предостережение о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты, передает РИА «Новости». В частности, эксперты напомнили, что цифровые валюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Резкий рост биткоина связали со спекулятивной активностью.

Капитализация рынка криптовалют составляет чуть более 607 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 47%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.12.17

Хочу в G20! Украина выкатила России триллион долларов по искам за Крым и Донбасс. / «Бинбанк» выпустит тысячи карт для студентов Перми. / «Это что за прикол?»: Продавцы боятся новых купюр в 2000 рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»