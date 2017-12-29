Росстат заявил о рекордной инфляции

Росстат отчитался о минимальной в новейшей истории России инфляции – по итогам 2017 года этот показатель составил 2,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен в декабре к предыдущему месяцу составил 100,4%.

В целом по году продовольственные товары подорожали на 1,1%, непродовольственные – на 2,8%, услуги – на 4,4%.

Низкие темпы инфляции наблюдаются на фоне умеренно-жесткой политики Центробанка и спада доходов россиян, которые снижаются четвертый год подряд, отмечает Lenta.ru: в 2014-м доходы населения в реальном выражении снизились 0,7%, в 2015 году – на 3,2%, в 2016 – году они упали на 5,8%, в январе – ноябре 2017 года – на 1,4%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.12.17

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