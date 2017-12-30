В России начинается налоговая амнистия: Владимир Путин подписал закон о списании долгов с физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году будут списаны задолженности физических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Это касается около 42 млн человек, сумма долгов которых по разным данным колеблется от 40 до 150 млрд рублей.

Кроме того, безнадежными признаются долги около 3 млн индивидуальных предпринимателей по страховым взносам в социальные фонды, образовавшиеся до 1 января 2017 года, а также задолженность по состоянию на 1 января 2015 года по налогам, кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС, сообщает РБК. Эта сумма оценивается в 15 млрд рублей.

Отметим, накануне предыдущих президентских выборов Путин поручал списать налоговую задолженность россиян на сумму 36 млрд рублей, накопившуюся на 1 января 2009 года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.12.17

Росстат заявил о рекордной инфляции. / В России МРОТ поднимут до прожиточного минимума. / В России появились монеты с Винни Пухом, богатырями и жар-птицей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»