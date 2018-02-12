Евросоюз ликвидировал понятие банковской тайны

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил об избавлении от банковской тайны в Европе. Налоговые органы получают информацию об открытии любого счета.

«С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем», – заявил еврокомиссар каналу France2.

Московиси уточнил, что договоренность об обмене банковскими данными, помимо Швейцарии, была достигнута с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Ранее Совет министров экономики и финансов стран ЕС расширил список доходов налогоплательщиков. Отныне налоговые органы государств, входящих в Евросоюз, автоматически обмениваются информацией о полученных гражданами процентах, дивидендах, выручке от продажи финансовых активов, а также сведениях об остатках на счетах.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 09.02.18

Парадоксы экономики и статистики: Россия взяла курс на меркантилизм. / Минимальная инфляция заставила ЦБ вновь понизить ключевую ставку. / Инженеры ядерного НИИ в Сарове майнили крипту на суперкомпьютере. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»