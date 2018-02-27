Самопровозглашенного автора биткоина обвинили в мошенничестве на 5 млрд долларов

Крейга Райта, который сам провозгласил себя создателем криптовалюты биткоин, обвинил в мошенничестве брат умершего партнера Райта Дэйва Клеймана. Истец утверждает, что Райт подделал документы и присвоил себе имущество на сумму 5 млрд долларов.

Компания W&K Info Defense Research LLC, специализировавшаяся на кибербезопасности, была основана Райтом и Клейманом в 2011 году. В 2013 году Клейман умер, а его партнер подделал несколько контрактов, которые подразумевали передачу активов Дейва компаниями и структурам Крейга, пишет Bloomberg.

В 2016 году Райт заявил, что он был участником команды, которая изобрела биткоин под псевдонимом Сатоши Накамото. Впрочем, никаких доказательств своих слов он не привел.

Семья погибшего утверждает, что совместное предприятие занималось «значительными майнинговыми операциями», на момент смерти Клеймана компания контролировала минимум 1,1 млн биткоинов. Затем Крейг присвоил себе активы в виде криптовалют на общую сумму в 5 млрд долларов.

Сам Райт, который проживает в Австралии, поданный в отношении него иск не прокомментировал.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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