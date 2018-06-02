В России назвали наименее ценных с точки зрения работодателя

Росстат назвал работников, менее всего ценимых работодателями.

Так, по итогам марта самая низкая заработная плата зафиксирована у занимающихся производством одежды – в среднем 18 тысяч 679 руб. Это на 4% меньше, чем год назад.

На предприятиях, занимающихся выделкой кожи и производством кожаных изделий, зарплата сотрудников, получают 21 тысячу 566 руб.

Среди самых низкооплачиваемых оказались растениеводы, животноводы, текстильщики, работающие с древесиной – все они получают менее 25 тысяч в месяц. В гостиничном бизнесе и сфере деятельность гостиниц и общественного питания, а такж в лесном и сельском хозяйстве получают чуть более 25 тысяч.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 тысяч 163 рубля, напоминает «Коммерсант». Изменения затронули около 3 млн человек, половина из которых занята в бюджетном секторе.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.06.18

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