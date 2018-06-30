В России ввели плату за дождь

В России ввели налог на дождь: «эксперимент» проводят в Пермском крае.

Жители Кунгура начали получать квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды, включая дождевые, попадающие в канализацию.

Дождь обойдется горожанам в 7 рублей с человека в месяц. При этом плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год.

В городском «Водоканале» заявили, что подобный сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам, пишет «Искра».

Учитывая, что население Кунгура превышает 66 тысяч человек, коммунальщики надеются получить дополнительно около 6 млн в год.

Пермь, Игорь Юров

Пермь. Другие новости 29.06.18

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