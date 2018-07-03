ЦБ решил судьбу рухнувшего банка «Советский»

Центробанк России лишил лицензии санкт-петербургский банк «Советский», говорится в сообщении регулятора. ЦБ объяснил решение снижением размера собственных средств кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июня 2018 года занимал 111 место в банковской системе страны.

ЦБ также сообщает, что принял решение об урегулировании обязательств банка «Советский» в целях обеспечения защиты прав и интересов кредиторов и вкладчиков финансовой организации. Отмечается, что обязательства банка «Советский» будут переданы другой кредитной организации, которая «продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения». В связи с этим в Банке России уточнили, что клиенты банка не понесут никаких финансовых потерь, им вернут вклады даже в том случае, если депозит превышает страховую сумму – 1,4 млн рублей.

Напомним, что Центробанк 23 октября 2015 года ввел в банке временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Финансовым оздоровлением банка сначала занимался банк «Российский капитал». Осенью 2016 года в конкурсе на санацию предбанкротной финансовой организации победил Татфондбанк, который спустя год с небольшим сам столкнулся с проблемами. После отзыва лицензии у Татфондбанка в феврале 2017 года Банк России повторно ввел в банк «Советский» временную администрацию в лице АСВ. 21 февраля 2018 года ЦБ объявил, что кредитная организация будет управляться и проходить оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора.

В марте правоохранители провели обыски в домах нескольких десятков экс-сотрудников банка «Советский» в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Из заподозрили в выдаче заведомо безвозвратных кредитов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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