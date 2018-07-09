В мире насчитывается бесхозных 20 млрд долларов в биткоинах

Специалисты вычислили, сколько цифровых денег оказались потеряны из-за забывчивых владельцев. Только в биткоинах сумма средств, к которым закрыт доступ, оценивается в 20 млрд долларов.

Аналитики стартапа Chainalys исследовали криптовалютные кошельки по всему миру и выяснили, что доступ к биткоинам на сумму в 20 млрд долларов утрачен навсегда, пишет Wall Street Journal. Все дело в том, что пользователи теряют приватные ключи и больше не могут восстановить доступ к цифровым деньгам.

Среди всех виртуальных денег биткоин занимает первое место по количеству потерянных средств. Вероятно, это произошло потому, что эта криптовалюта появилась раньше остальных.

В США даже появился гипнотизер, который помогает клиентам вспомнить пароль к цифровому кошельку. Однако свои услуги он оценивает недешево: если сеанс дает результат, клиент платит гипнотизеру полбиткоина, а также 5% виртуальной суммы, которая находилась в кошельке.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 09.07.18

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