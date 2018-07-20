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NewDayNews.ru

Пятница, 20 июля 2018, 10:02 мск

Новости Финансы

Ростовский банк лишился лицензии за несоблюдение антиотмывочного закона

Фото: cbr.ru

Центробанк России лишил лицензии Южный региональный банк (ЮРБ), зарегистрированный в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация по величине активов входит в пятую сотню.

Как отметили в ЦБ, на фоне негативной репутации руководства и значительного спада деловой активности банк лишился клиентской базы. Финансовая организация при этом неадекватно оценивала кредитные риски. Кроме того, в деятельности банка выявлены нарушения требований антиотмывочного законодательства. Ранее Банк России ввел ограничения на привлечение ЮРБ вкладов населения, а также применял в отношении кредитной организации другие меры надзорного воздействия.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 487 место в банковской системе страны. Финансовая организация участвует в системе страхования вкладов, ее клиентам будут выплачены страховки. В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что выплаты начнутся не позднее 3 августа.

Ранее в пятницу, 21 июля, ЦБ отозвал лицензию у уральского «Тагилбанка».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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