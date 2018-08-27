В России обнаружили финансовую пирамиду на 1 млрд рублей

В Пензе арестовали организаторов финансовой пирамиды, от действий которых пострадали более трех тысяч человек. По предварительным данным, мошенники привлекли не менее 1 млрд рублей доверчивых граждан.

Пирамида действовала с 2012 года, сообщает пресс-служба МВД России. Организаторы активно рекламировали свою деятельность, обещая доход до 60% годовых. Они объясняли такую высокую доходность инвестициями в проекты недвижимости. Как выяснили полицейские, выплаты вкладчикам производились из средств, привлеченных от новых клиентов.

Мошенники открыли 9 филиалов на территории шести регионов страны. Главный центр управления финансовой пирамидой находился в Пензе. Более трех тысяч человек вложились в «высокодоходное» предприятие. Общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

В настоящее время под стражей находятся четверо организаторов и активных участников преступной организации. На их недвижимость наложен арест.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 и ст. 210 УК РФ. Полиция провела обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Были изъяты документы, которые подтверждают противоправную деятельность.

Пенза, Служба информации РИА «Новый День»

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