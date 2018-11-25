Курс биткоина упал ниже 4 тыс долларов и продолжает снижаться

Курс биткоина – самой популярной криптовалюты в мире – упал ниже 4 тысяч долларов.

Напомним, в декабре 2017 года курс на некоторых криптовалютных биржах за 1 биткоин давали 20 тысяч долларов. Однако с января его стоимость пошла вниз. На прошлой неделе курс упал ниже 5 тысяч долларов, а сегодня – ниже 4 тысяч: на 04:30 мск он составлял 3 тысячи 858 долларов, на 10:30 – 3 тысячи 758,6 доллара. На 16:10 ситуация незначительно отыгралась – $3 тысячи 840,62 доллара ( по данным портала CoinMarketCap). НО опять наметилась тенденция к снижению. В целом, падение за сутки составило почти 11%.

Отмечается, что подешевели и другие криптовалюты.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.11.18

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