Все может быть: Кудрин озвучил прогнозы на 2019 год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что будет с рублем и ценами на нефть в 2019 году. Свои прогнозы он озвучил в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

По словам Кудрина, с рублем не произойдет серьезных изменений. Если, конечно, не будет новых санкции.

«Если санкции не будут сильными, я надеюсь, тогда и рубль останется в пределах той волатильности, которую мы наблюдали последние два года», – заявил глава счетной палаты.

Аналогичную позицию он озвучил и по нефти: «В будущем году мы не ожидаем каких-то непредвиденных обстоятельств, хотя все падения цен на нефть всегда были непредсказуемыми». Пока, по словам Кудрина, и мировые агентства, и российские министерства, и Центральный банк предполагают, что цена на нефть сохраниться. По мнению главы Счетной палаты, выше 60 долларов за баррель стоимость нефти не поднимется.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.11.18

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