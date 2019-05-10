Вашингтон намерен объявить Россию валютным манипулятором

Минфин США намерен расширить список стран, подозреваемых в манипуляциях с валютой. Ведомство готовит к публикации ежегодный доклад с перечнем государств, снижающих курс собственных валют ради получения выгоды.

В 2018 году в списке было 12 стран. В текущем это число, по данным Bloomberg, может увеличиться до 20, так как Минфин изменил критерии оценки: к основным признакам манипуляции относя постоянные интервенции на рынке иностранной валюты на фоне большого торгового профицита с США и при активном сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП.

Среди «кандидатов» стать манипуляторами Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд. Издание отмечает: каких-либо официальных юридических последствий включение в список не несет, однако манипуляторы столкнутся с рыночными последствиями. Напомним, ранее помощник президента России Андрей Белоусов сообщил, что повышение американских пошлин на китайские товары может привести к ослаблению курса рубля. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что игры России и Китая в девальвацию собственной валюты из-за действий США неприемлемы.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 08.05.19

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