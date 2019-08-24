Он только мешает: миру предложили отказаться от доллара как резервной валюты

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой.

«Мир стал слишком зависим от американской экономики, роль развивающихся рынков растет, а использование доллара несет риск», – заявил Марк Карни на встрече с главами центробанков других стран и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.

По словам Карни, доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок. Глава ЦБ Англии считает, что ситуация в мировой экономике стала напоминать события начала 1970-х годов, когда рухнула Бреттон-Вудская система организации денежных отношений (торговые расчеты основывались на жесткой привязке тройской унции золота к доллару США).

По мнению Карни, главам финансовых структур по всему миру необходимо задуматься о создании резервной валюты. Тем более что развивающиеся экономики, по словам Карни, с начала финансового кризиса заметно увеличили свое влияние на мировой рынок (с 45 до 60 процентов), сообщает РБК.

Карни указывает, что доллар по-прежнему используется как минимум в 50% торговых сделок по всему миру. В результате многие страны оказываются в сильной зависимости от колебаний американской экономики.

Именно Карни считался одним из основных претендентов на пост главы МВФ вместо Кристин Лагард, однако ему не удалось заручиться поддержкой со стороны большинства стран Европы, отмечает Reuters, напоминая, что глава Банка Англии ранее не раз критиковал политику администрации президента США Дональда Трампа, заявляя, что основной причиной кризисов в современном мире является протекционизм и популизм.

Москва, Игорь Юров

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