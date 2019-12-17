Пенсионер нашел на дороге потерянный инкассаторами миллион рублей

В Оренбургской области инкассаторы потеряли сумку с миллионом рублей. Деньги нашел на дороге пенсионер.

Инцидент произошел в Новосергиевском районе. В полицию обратился сотрудник инкассаторской службы. Он получил выручку в одной из организаций, положил сумку на крышу машины и поехал. У банка он обнаружил пропажу и вернулся, но сумки так и не нашел.

Позднее в полицию пришел 72-летний местный житель, он принес потерянную сумку. При этом все деньги в ней были на месте, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Полицейские вернули деньги инкассаторам.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 17.12.19

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