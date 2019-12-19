На рынке палладия образовался «биржевой пузырь»

Рекордный рост мировых цен на палладий, стоимость которого на этой неделе достигла $2000 за унцию, может оказаться очередным биржевым «мыльным пузырем». Согласно оценкам отраслевых аналитиков, металл растёт в цене по искусственной траектории и в обозримой перспективе его цена неизбежно рухнет.

С одной стороны, рост стоимости палладия начался вместе с санкциями против России после возвращения Крыма в состав России, с другой – ведущие производители ищут способы разработки альтернативных источников металла. При этом спрос автопроизводителей, которые активно используют палладий при производстве двигателей внутреннего сгорания, будет неизбежно падать одновременно с переходом на выпуск электромобилей, продажи которых повышаются.

Стоит отметить, что о «биржевом пузыре» на рынке палладия ранее предупреждал гендиректор Anglo American Марк Кутифани. С его точки зрения, по мере разработки новых моделей автопроизводители наверняка откажутся от палладия в пользу более дешевой платины для каталитических конверторов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

Ямальские власти начнут финансировать частные детские сады. / Вопрос по выплате «северных» решен: ямальские депутаты поддержали идею Артюхова. / Депутат Ямала попросил правительство заботиться не только о собаках, но и о бомжах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»