В ближайшие 4 года рубль будет ослабевать

В ближайшие 4 года рубль будет ослабевать – к такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings.

По мнению специалистов, ВВП РФ по итогам текущего 2020 года увеличится на 1,8%. И такие темпы роста сохранятся в последующий трехлетний период.

В расчете на душу населения ВВП составит 1,9%.

Профицит счета текущих операций в РФ будет понижаться: в 2020 году этот показатель прогнозируется на уровне 4,3% ВВП, в 2021 – 3%, к 2024 – сократиться до 1,9%.

Аналитики агентства прогнозируют рост индекса потребительских цен к концу 2020 года на 3,6%, в 2021 – 2023 годах ежегодная инфляция составит 4%.

Рубль будет ослабевать, считают эксперты, определяя курс на конец текущего года на уровне 66,5 рублей за доллар, 2021 года – 70 рублей, 2022 года – 72 рубля, 2023 года – 74,09 рубля.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.01.20

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