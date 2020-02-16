СМИ предсказали появление нового долларового миллиардера

Журнал Forbes сообщил о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов.

Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции. Как ожидается, на следующей неделе оценка компании вырастет до шести миллиардов долларов, сообщают «Вести».

Так как Сторонский владеет 30 процентами стартапа, то его личное состояние и составит приблизительно 1,6 миллиарда долларов. В 2019 году бизнесмен распоряжался 500 миллионами долларов.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 14.02.20

Следователи не нашли, чем компенсировать 657 млн рублей, не дошедших до крымских погранзастав. / Проект по исследованию Солнца обойдется в 20 млрд рублей. / Власти Курганской области продолжают снижать тарифы для населения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»