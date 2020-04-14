МВФ выделит «коронавирусные» гранты 25 беднейшим странам мира

Международный валютный фонд предоставит финансовую поддержку 25 странам-членам организации, которые запросили финансовую помощь в связи с новой пандемией коронавируса. Как рассказала управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, получателями грантов станут «самые бедные и уязвимые члены МВФ», передает CNN.

Речь идёт о таких странах как: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того и Йемен.

Эти средства будут использованы «для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев и помогут им направить больше своих скудных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие мероприятия по оказанию помощи», рассказала Георгиева.

Трастовый фонд МВФ, ответственный за фонды, может предоставить 500 миллионов долларов на «облегчение долгового обслуживания на основе грантов». В своем заявлении Георгиева призвала доноров «помочь нам пополнить ресурсы треста и еще больше повысить нашу способность предоставлять дополнительное облегчение обслуживания долга в течение полных двух лет нашим беднейшим странам-членам».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 14.04.20

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