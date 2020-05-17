COVID-19 может вновь обвалить финансовые рынки

Коронавирус может стать причиной нового обвала финансовых рынков. Такой сценарий допустили специалисты Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Особую опасность сегодняшняя ситуация несет для сегмента недвижимости, включая медленно реагирующие на экономические процессы коммерческую и сельскохозяйственную, а так же для компаний, связанных кредитами.

Регулятор отмечает, что кредитные долги были достаточно велики в соотношении с ВВП и до пандемии: общее снижение доходов, вызванное существенным провалом в экономике, ослабило способность компаний исполнять обязательства. При этом перспективы экономической активности с учетом коронавируса до сих пор не ясны, но риски, созданные пандемией, и их влияние на экономику остаются высокими.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.05.20

Курганская область получила 100 миллионов на «коронавирусные» выплаты медикам. / 60 тыс рублей за смену: Путин поручил утвердить новые выплаты за работу с коронавирусными больными. / Накануне большой драки за власть: российская элита начинает мыслить постпутинскими категориями. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»