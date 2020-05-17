Одни беднеют, другие наоборот: трое россиян вошли в число самых богатых граждан Великобритании

Трое россиян вошли в число самых богатых граждан Великобритании. ТОП-20 олигархов Соединенного Королевства публикует The Sunday Times.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной владелец инвесткомпании Millhouse и основной акционер Evraz Роман Абрамович, состояние которого оценивают в 10,16 миллиарда фунтов, теряет позиции: в 2007 году он занимал в данном рейтинге 2 место, в 2019 году – 9-е, а сейчас опустился на 12-е.

Строчку перед ним занимает совладелец «Альфа-Групп» и собственники X5 Retail Group Михаил Фридман с 10,23 миллиарда фунтов. В 2019 году газета The Times поставила его на десятое место в списке богатейших жителей Великобритании с состоянием в 10,9 млрд фунтов стерлингов. Сейчас и денег стало меньше, и строчка всего 11-ая.

Еще выше в рейтинге богатейших граждан Великобритании расположился владелец ИД «Коммерсантъ», 50% акций холдинга «Металлоинвест» и медиахолдинга ЮТВ, большей часть Mail.ruGroup и соцсети «ВКонтатке» Алишер Усманов.

В апреле 2010 года та же The Sunday Times поставила его на 6 позицию в списке, оценив состояние в 4,7 миллиарда фунтов. В апреле 2013 года он стал самым богатым человеком Великобритании по версии рейтинга The Sunday Times Rich List. Через два года занял восьмую строчку в рейтинге среди 1000 самых богатых людей Великобритании.

Текущее состояние Усманова оценивают в 11,68 миллиарда фунтов. Он занимает 7-е место в рейтинге 2020 года.

Возглавляет список основатель компании-изготовителя бытовых электроприборов Dyson Ltd Джеймс Дайсон: его состояние превышает 16 миллиарда фунтов.

Лондон, Артем Рокотов

Лондон. Другие новости 17.05.20

COVID-19 может вновь обвалить финансовые рынки. / Курганская область получила 100 миллионов на «коронавирусные» выплаты медикам. / 60 тыс рублей за смену: Путин поручил утвердить новые выплаты за работу с коронавирусными больными. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»