Май для бюджета России стал худшим за последние 4 года

Дефицит бюджета России за первые 5 месяцев 2020 года превысил 400 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов РФ. При этом процент дефицита к объему ВВП, вопреки стандартной практике, в материалах министерства не указан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе-апреле бюджет был исполнен с профицитом 122,9 млрд рублей, или 0,4% ВВП. А май стал худшим по доходам за 4 года: 888,9 млрд рублей (для сравнения: в 2019 году майские доходы превысили 1,5 трлн. Расходы в мае 2020-го составили без малого 1 трлн 545 млрд рублей. В итоге дефицит бюджета в мае сложился в размере 656 млрд рублей.

В целом, с начала года доходы российского бюджета зафиксированы на уровне 7 трлн 890,9 млрд рублей (38,3% к общему утвержденному объему доходов на год). Расходы за пять месяцев сложились на уровне 8 трлн 300 млрд рублей (42,2% к утвержденным годовым показателям, или 37,8% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.06.20

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