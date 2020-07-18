В России зафиксировали антирекорд по снижению доходов населения

С начала пандемии коронавируса реальные располагаемые доходы жителей России сократились на 8%. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает РИА «Новости».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это самое большое падение с 2013 года.

Напомним, Росстат с прошлой весны отказался от публикации ежемесячных сведений об изменении доходов россиян, перейдя на поквартальную статистику. По новой методике были пересчитаны и данные 2013 – 2018 годов: в этот период реальные располагаемые доходы падали максимум на 5,6%.

В прошлом году показатели выросли на 1%.

Ранее Сбербанк опубликовал подсчеты, согласно которым поддержку государства получили лишь 10% тех, чьи доходы сократились в связи с пандемией коронавируса. В основном, соцвыплаты получили семьи с детьми.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.07.20

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