Частные инвестфонды США заподозрили в отмывании российских криминальных денег

Федеральное бюро расследований США намерено заняться частными инвестиционными фондами. Интерес к этим структурам возник в ходе расследований отмывания средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сети появился доклад ФБР, сделанный в мае текущего года, в котором сообщается о четырех случаях использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег. Средства поступали с Каймановых островов, Ирландии, Люксембурга, Мексики и России.

В последнем случае, по информации ФБР, некий частный фонд в Нью-Йорке получил более 100 млн долларов от российской компании, предположительно связанной с российской организованной преступностью.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 18.07.20

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