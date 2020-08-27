Самый богатый человек Земли накануне стал еще богаче

Самый богатый человек на Земле Джефф Бэзос, основатель компании Amazon, в минувшую среду стал еще богаче. Его состояние выросло более чем на 5 миллиардов долларов и достигло 202 миллиардов. В современную эпоху ни один человек до такого уровня еще не доходил.

Как сообщает Блумберг, основатель крупнейшей на планете компании электронной коммерции теперь значительно опережает Билла Гейтса и (124 миллиарда долларов) и Марка Цукерберга (115 миллиардов долларов) в рейтинге крупнейших состояний мира.

Личное состояние Джеффа Бэзоса, в основном состоящее из акций Amazon, резко выросло в последние месяцы из-за резкого роста цен на акции компании. В эту среду цена Amazon выросла на 2,85%, потянув за собой и накопления Бэзоса вверх на более чем 5 миллиардов долларов.

Отметим, что благосостояние основателя Amazon растет весь экономически спорный 2020 год. Оно прибавляет в среднем по 11 миллиардов долларов в месяц потому, что акции Amazon достигли рекордного уровня благодаря беспрецедентному потребительскому спросу во время карантина. Компания, основанная в 1995 году, сейчас стоит 1,7 триллиона долларов, что делает ее второй по величине компанией на планете после Apple (2,160 миллиарда долларов).

Напомним, что Джефф Бэзос давно бы уже мог перейти через отметку в 200 миллиардов долларов личных накоплений, если бы в 2019 году не развелся с Маккензи Скотт. В прошлом году бывшая жена американского миллиардера получила 25 процентов акций Amazon.

Личное состояние г-ж Скотт сейчас составляет 66,2 миллиарда долларов. Она на пути к тому, чтобы стать самой богатой женщиной в мире, титул, который по-прежнему принадлежит француженке Франсуаз Беттанкур-Мейерс, наследнице империи L'Oreal с наследством в 66,7 миллиарда долларов.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.08.20

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