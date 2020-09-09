Акции Tesla подешевели на 20 процентов, а Илон Маск стал беднее на $16,3 млрд

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla упала 20 процентов во вторник после начала торгов, что является максимальным показателем за один день с февраля текущего года.

Падение акций производителя электромобилей началось еще до начала сессии и усугубилось заявлением американского автопроизводителя General Motors (GM) о том, что он договорился о стратегическом партнерстве с производителем электромобилей Nikola. Компании заявили в совместном заявлении, что к концу 2022 года они начнут производить пикапы с электрической и водородной силовой установкой. Автомобиль получил название Badger.

Вскоре после 17:00 по центральноевропейскому времени акции GM выросли на 8,6%, а акции Nikola – на 40%.

Аналитики связывают падение акций Tesla с тем, что комапния так и не вошла в долгожданный индекс S&P 500.

Вместо этого в S&P Dow Jones Indices вошли интернет-магазин Etsy, производитель полупроводников Teradyne и фармацевтическая компания Catalent.

Перечисленные компании меньше Tesla, но имеют более стабильный период прибыльности. Например, Etsy отчиталась о прибыли за 13 кварталов подряд.

«С одной стороны, падение акций связано с тем, что Tesla не была включена в индекс S&P 500, но с другой стороны, снижение представляет собой нормализацию оценки компании», – пояснил Франк Швопе из Nord LB.

В связи с падением акций основатель Tesla Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира, сообщает Bloomberg Billionaires Indeх. Он лишился $16,3 млрд за сутки и это крупнейший однодневный спад в истории рейтинга.

В настоящий момент состояние господина Маска насчитывает $82,2 млрд, он занимает шестую строчку рейтинга. Первую строчку в списке занимает Джефф Безос, основатель Amazon.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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