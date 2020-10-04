До конца года доллар может достичь пятилетнего максимума

До конца 2020 года доллар может достичь пятилетнего максимума. Об этом заявил главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе американская валюта несколько раз приближалась к отметке в 80 рублей. Главным катализатором этого движения стали усиление антироссийских санкций и военные действия в Нагорном Карабахе.

Рынок сдерживает срочное решение Центробанка РФ о дополнительной продаже валюты в октябре сумму 2,9 миллиарда рублей ежедневно.

Однако до конца года ситуация может существенно измениться.

«Динамика рубля, наряду с иными драйверами, будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России», – цитирует Гойхмана «Российская газета».

Эксперт отмечает, что фактор коронавируса в случае сочетания с негативным развитием других событий может поднять курс доллара к 85 рублям, что в последний раз было в 2016 году.

При этом Гойхман не исключает и вариант, когда оптимистичное развитие событий позволит укрепить рубль 72-75 рублей.

Москва, Игорь Юров

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