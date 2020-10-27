В России пройдет неделя финансовой грамотности

Стартовала неделя финансовой грамотности – россиян научат грамотно тратить и копить деньги в условиях пандемии. Проект запустили при поддержке Министерства финансов России и всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», мероприятия продут в «Одноклассниках» в официальной группе Национального центра финансовой грамотности. Подписчиков научат, как распределить и куда вложить накопления, как воспользоваться поддержкой государства, как брать кредит, чтобы сделать его выгодным.

До 31 октября в соцсети будут транслировать прямые эфиры об эффективном обращении с деньгами, спикерами станут эксперты в сфере экономики, финансов, инвестиций, права. В онлайн-формате пройдут викторины, квесты, марафоны и деловые игры. Подробный перечень лекций и мастер-классов, а также график прямых эфиров будет доступен на странице группы Национального центра финансовой грамотности.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.20

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