МРОТ в России впервые превысил прожиточный минимум

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России установлен на уровне 12 тысяч 792 рублей. Это на 5,5% больше предыдущего показателя и составляет 43% от медианной заработной платы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в наступившем году решено отказаться от ежеквартального расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления. Показатель будет устанавливаться 1 раз в год и составлять 44,2% от среднедушевого дохода – в данный момент это 11 тысяч 653 рубля в абсолютном выражении.

Для граждан трудоспособного возраста прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%.

Таким образом, в России МРОТ впервые превысил прожиточный минимум.

Добавим, что в текущем году, с 1 января, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Социальная пенсия увеличится в апреле – на 2,6%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.20

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