В 2020 году рубль значительно «похудел» и к доллару, и к евро

Последний торговый день года российский рубль завершил падением, подешевев на 38 копеек по отношению к доллару и на 85 копеек по отношению к евро.

По информации Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» при закрытии торгов 30 декабря составил 74,42 рубля, евро – 91,52 рубля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2019 год американская валюта закрыла с результатом 61,99 рубля. Минимальное значение завершающегося года было зафиксировано в январе (60,88 рубля), максимальное – в марте (81,97 рубля). Евро завершил 2019 год на уровне 69,47 рубля, в январе упал до 67,65 рубля, а в ноябре вырос до 94,14 рубля.

В целом по итогам 2020 года рубль подешевел на 16,7% к доллару и на 24,1% к евро.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.12.20

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