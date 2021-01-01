Накопительная часть пенсий жителей России снова заморожена

Накопительная часть пенсий жителей России заморожена до 1 января 2024 года.

Напомним, в накопительную часть отчисляется 6% от зарплаты. Эти отчисления впервые заморозили в 2014 году. Тогда предполагалось, что заморозка будет единовременной, однако с тех пор мораторий все время продлевают.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о замораживании накопительной части пенсий еще на 3 года – до конца 2023-го.

Этот закон вступил в силу с сегодняшнего дня. Деньги, предназначенные для накопительной части, направляют в страховую часть, то есть тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

Благодаря принятому закону трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду уменьшится на 669,3 миллиарда рублей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.01.21

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