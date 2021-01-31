Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в уклонении от налогов – речь о 3 млрд рублей

Испания выдала России Андрея Кушуля, обвиняемого в неуплате налогов на общую сумму в 3 млрд рублей.

Бизнесмен возглавлял петербургскую компанию «Росан Трейд», занимавшуюся импортом снегоходов и гидроциклов. По версии следствия Кушуль вместе с компаньоном Романом Каневским в 2011-2016 годах подделывали бухгалтерскую и финансовую отчетность.

«Это позволило уклониться от уплаты налогов на сумму более 2,8 млрд рублей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – А общий ущерб федеральному бюджету составил более 3 млрд рублей».

Кушуль и Каневский были объявлены в межднародный розыск. Первого в 2019 году задержали в Испании. Теперь он передан российским структурам для экстрадиции в Москву.

Барселона, Игорь Юров

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