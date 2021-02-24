Мужчина отсудил у банка компенсацию за запросы кредитной истории

Житель Кемеровской области получит компенсацию от банка, который незаконно запрашивал кредитную историю клиента. Об этом сообщается на сайте Мариинского городского суда.

Финансовая организация более десяти раз обращалась за информацией в бюро кредитных историй. Среди запросов, отправленных с 2016 по 2019 год, были «просмотр счета», «кредитная карта», «потребительский кредит».

Когда мужчина узнал об этом, он обратился в Службу защиты прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка. Регулятор заявил, что запросы сформировались в «результате технического сбоя» и якобы не были намеренными.

Несмотря на это, судья увидел в действиях банка состав административного правонарушения. Кредитную организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Кроме того, клиент оценил моральный вред в 47,5 тысячи рублей. Однако суд обязал банк выплатить мужчине 5 тысяч рублей.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 24.02.21

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