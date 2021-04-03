Эксперты оценили апрельскую инфляцию

Годовая инфляция в России в апреле замедлится до 5,5%. Такой опрос составили в РИА «Новости» на основе мнений экспертов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфляция в стране, по данным Росстата, начала ускоряться в июне прошлого года, и на фоне ослабевшего рубля и цен на продукты питания к концу февраля текущего года она разогналась до 5,7%.

Но уже в середине марта глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что годовая инфляция практически достигла пиковых значений и начнет снижаться в апреле.

Основным фактором, разгоняющим инфляцию, в апреле останутся цены на продовольствие, перебои в цепочках поставок, возникающие из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля, произошедшего в 2020 году, в текущие цены, отмечают аналитики.

С другой стороны, фактор переноса ослабшего рубля в цены постепенно исчерпывается, заканчивается и эффект базы от прошлогоднего всплеска цен – это будет сдерживать инфляции.

Но, предупреждают эксперты, апрельская стабилизация может оказаться неустойчивой, и потом инфляция снова ускорится, а устойчивое снижение начнется не раньше второго полугодия текущего года.

А ряд аналитиков считают, что замедления инфляции в текущем месяце ждать не стоит – ускорение продолжится и достигнет пика только в мае.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.04.21

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