Коллекторы угрожали забрать у женщины детей за долг в 9 тысяч рублей

Коллекторскую организацию оштрафовали за угрозы в адрес жительницы Кузбасса, которая задолжала 9 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по региону.

Жительница города Ленинск-Кузнецкий взяла микрокредит в 9 тысяч рублей, вовремя не расплатилась, ей стали звонить коллекторы. При этом сотрудники коллекторской организации угрозами пытались заставить должницу вернуть деньги.

В частности, женщине заявили, что агентство выкупит ее долг и будет требовать возврата всей суммы задолженности и оплаты оказанных услуг. «Более того, работник угрожал должнице передачей информации о долговом обязательстве в органы опеки и попечительства, чтобы женщину лишили родительских прав», – говорится в сообщении ФССП.

Суд признал агентство виновным по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), коллекторы должны выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 16.04.21

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