Котировки биткоина обвалились еще на треть

Котировки биткоина на криптовалютной бирже Binance за сутки обвалилась на 30%, достигнув уровня в $30 тысяч. Цена актива начала падать вечером 18 мая на фоне запрета китайским финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, передает РБК.

Активное снижение котировок началось в воскресенье, 16 мая. Тогда Илон Маск раскритиковал биткоин, а в сети появились слухи, что компания Tesla избавляется от своих накоплений в криптовалюте. На следующий день Маск заявил, что автопроизводитель не начинал распродавать своих накоплений в биткоинах.

Биткоин установил исторический максимум стоимости 14 апреля на отметке в $64,8 тысячи, после чего котировки криптовалюты упали более чем на 50%.

На 16:10 мск главная криптовалюта торговалась на уровне $32,4 тысячи.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.05.21

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