Венесуэла вводит цифровую национальную валюту

Центральный банк Венесуэлы объявил о введении с 1 октября цифрового боливара, это позволит удалить шесть нулей у национальной валюты, – сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление ЦБ Венесуэлы.

Венесуэльцы смогут, как и прежде продолжать использовать бумажные деньги, введение цифрового боливара на стоимость венесуэльской валюты не повлияет, – утверждают в ЦБ.

В последние годы Венесуэла переживает гиперинфляцию. По данным Центрального банка страны, в 2020 году она составила 2959,8%, а в 2019 году – около 9600%. В настоящий момент, по официальному курсу, один доллар США эквивалентен четырем миллионам боливаров.

ЦБ Венесуэлы в марте 2021 года ввел в оборот банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и один миллион боливаров.

Введение цифровой валюты поможет восстановлению экономики страны, считают в ЦБ.

Ереван, Иван Бабурин

Ереван. Другие новости 05.08.21

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