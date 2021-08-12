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Четверг, 12 августа 2021, 21:57 мск

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Билл Гейтс планирует потратить полтора миллиарда долларов на технологии, снижающие выбросы углерода

Билл Гейтс заявил, что его фонд Breakthrough Energy готов выделить 1,5 миллиарда долларов на совместные проекты с правительством США на программу, направленную на развитие технологий, снижающих выбросы углерода, – сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Как сообщалось ранее, на этой неделе сенат США одобрил план по развитию инфраструктуры на общую сумму в 1,2 триллиона долларов. В случае одобрения законопроекта палате представителей конгресса США, фонд Гейтса Breakthrough Energy будет готов в течение трех лет потратить полтора миллионов долларов на проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 12.08.21

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